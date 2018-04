Marco Giampaolo ha concesso un'altra importante chance al giovane attaccante Dawid Kownacki, e il centravanti polacco non ha tradito la fiducia del suo allenatore. Nel 4-1 rifilato dalla Sampdoria al Cagliari, il numero 99 è stato davvero molto importante: la sua velocità e il dinamismo continuo hanno messo in grande difficoltà la difesa rossoblù, che spesso faticava a contenere l'attaccante classe 1997.



Kownacki ha anche iscritto il suo nome al tabellino dei marcatori, gonfiando la rete in occasione del 3-0 doriano. Per l'ex Lech Poznan è il settimo gol stagionale (4 in campionato e 3 in Coppa Italia) su 21 presenze complessive. Lo score però potrebbe ingannare: Kownacki ha giocato pochissimo in termini di tempo, soltanto 654 minuti. Significa che la media è quella di un gol a partita. "La cosa più importante è che abbiamo ottenuto i tre punti, ma ovviamente sono felice per il mio quarto gol in Serie A. Spero di continuare a farne" ammette il giocatore in zona mista. "E’ stata anche la prima volta in cui ho giocato tutti i 90′, gli altri attaccanti non potevano giocare e Quagliarella si è infortunato, sono rimasto da solo perché l’entrata di Ramirez ha cambiato l’assetto tattico. E’ stato importante anche per cercare di guadagnarmi un posto in Nazionale".



Kownacki è molto diplomatico nel rispondere a chi gli chiede se preferirebbe arrivare ai Mondiali con la Polonia o in Europa con la Samp: "Non lo so, spero di andare sia in Russia che in Europa League, perché penso sia una grande chance che dobbiamo sfruttare. Ci aspetta un match molto importante contro il Sassuolo in trasferta – riporta Sampnews24.com – dobbiamo giocare come sappiamo e vincere".



La vittoria ottenuta dalla Samp ha una spiccata matrice polacca, perchè oggi oltre a Kownacki giocavano anche Bartosz Bereszynski e Karol Linetty. E non è escluso che il terzetto possa confermarsi a lungo a Genova: "Perché no? Bartosz ha firmato un nuovo contratto, anche io e Karol abbiamo contratti lunghi e stiamo bene qui" conferma l'attaccante. "Siamo amici. Oggi Bartosz mi ha servito un grande assist, è stato perfetto".