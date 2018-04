La Sampdoria potrebbe presentarsi alla sfida con il Sassuolo in tutt'altra veste rispetto alla squadra che ieri ha schiantato 4-1 il Cagliari. Le tante defezioni che hanno martoriato la squadra blucerchiata infatti potrebbero rientrare già nel corso dei prossimi giorni: Zapata non ha alcuna lesione, sabato ha provato a forzare nell'allenamento di rifinitura ma la Samp aveva deciso di non rischiarlo contro i rossoblù. E' probabile però che il centravanti colombiano ritorni in gruppo a breve, alla pari di Caprari, ieri in tribuna vicino al numero 91 doriano.



I primi controlli poi lasciano trapelare anche sensazioni positive per quanto riguarda Quagliarella. Dovrebbe farcela per la trasferta con i neroverdi. Si temeva anche uno stop più lungo per Murru, che però fa passi da gigante. Il terzino aveva rimediato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, ma le sue condizioni migliorano a vista d'occhio: Giampaolo spera di averlo a disposizione già dal prossimo week end, ovviamente senza rischiarlo.