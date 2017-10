Un tavolo a forma di cuore cosparso di tanti, tantissimi petali di rose rosse per la più romantica delle proposte a cui Alessia Macari ha detto di sì! E' cosi che Oliver Kragl, vittima di un colpo di fulmine di quelli che non lasciano scampo, ha chiesto in sposa la sua amata dopo un lungo corteggiamento che ha finalmente prodotto i suoi frutti... anche lei si è infatti innamorata follemente e dunque presto i due convoleranno a nozze.

Galeotto fu il Frosinone che li fece incontrare quando lui, oggi centrocampista del Crotone, era uno dei giocatori di punta del club laziale, mentre lei da anni ne è la madrina, nonché tifosa sfegatata dei gialloblù. La bella e prorompente Macari, conosciuta con il soprannome di Ciociara, dopo essere passata dal programma Avanti un altro è diventata famosa al grande pubblico con la vittoria del Grande Fratello VIP e la successiva promessa di uno spogliarello in caso di salvezza del Frosinone in Serie A ha fatto il resto, rendendola ancora più popolare tra gli amanti del pallone.



Purtroppo, però, per squadra e tifosi non era evidentemente destino... il Frosinone infatti non solo andò in Serie B, ma ancor prima che ciò accadesse Alessia si era già rimangiata la promessa fatta. Il motivo? Solo genuina gelosia da parte del fidanzato, a cui lo striptease pubblico proprio non andava giù e lei, a conti fatti, ha senz'altro fatto bene ad accontentarlo, visto che presto saranno marito e moglie.