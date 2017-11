Nenad Krsticic continua ad avere il cuore blucerchiato. Anche dopo che le esperienze di vita e di carriera lo hanno portato lontano dalla Sampdoria, tra Italia, Spagna e ora Serbia, il centrocampista non ha dimenticato il club che lo ha cresciuto e lanciato nel mondo del calcio. E pure da Belgrado, dove gioca attualmente, Krsticic continua a seguire il cammino doriano e pure il derby. A testimoniarlo c'è il messaggio su Instagram, al termine della stracittadina: "Continuiamo così e andiamo in Europa perché lo meritiamo. Sempre forza Samp!"



Poche parole che però hanno esaltato i tifosi, che non hanno mai dimenticato quel centrocampista serbo tanto legato ai colori blucerchiati. "L’inizio è stato ottimo, la Serie A è migliorata molto quest’anno e stare al sesto posto con rivali di un certo livello rappresenta un ottimo punto di partenza" ha raccontato proprio Krsticic a Sampnews24.com. "Si nota il lavoro del mister, che è preparato e per questo ha creato un gruppo solido che sa vincere anche quando gioca meno bene. La qualità c’è, si può arrivare in Europa League. Comunque mi aspettavo tutto questo. Il mercato estivo è stato eccellente. Oltre alla base della stagione precedente, sono arrivati alcuni ottimi giocatori che hanno migliorato le prestazioni della squadra. Ramirez è tanta roba, mi ha colpito molto. In generale, ammiro molto Quagliarella, Torreira e Viviano. Ripeto però che tutta la squadra mi sta sorprendendo". Secondo Krsticic, il buon campionato influenzerà anche il mercato: "Sarà semplice trattenere i giocatori più forti nel prossimo campionato perché per loro sarà difficile andarsene dalla Sampdoria in estate" conferma il giocatore. "Con questi tifosi e questa società si sta benissimo, penso che rimarranno. Anche a gennaio la rosa dovrà restare così, non dovrà essere toccato nulla".



Finalmente, dal punto di vista personale, la carriera di Krsticic è tornata a volare. La Stella Rossa è prima in campionato, vola nel girone di Europa League, e l'ex doriano è tornato anche in Nazionale: "Sono soddisfatto perché era da 10 anni che la Stella Rossa non si qualificava per una manifestazione internazionale, siamo messi bene e possiamo passare il turno. In più sono tornato in nazionale, che è il sogno di qualsiasi giocatore". Krsticic fa anche una promessa: "Tornerò a Genova con la mia famiglia per la partita del 17 dicembre contro il Sassuolo. Qui in Serbia il campionato finisce il 13 dicembre, dunque sarò allo stadio".