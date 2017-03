Che Juraj Kucka sia un giocatore che piaccia fortemente a Sinisa Mihajlovic non è un mistero, il tecnico granata già la scorsa estate lo aveva chiesto a Urbano Cairo come rinforzo del centrocampo del suo Torino. La novità delle ultime ore è che il tecnico serbo, pensando già al prossimo campionato, è tornato a chiedere al proprio presidente il mediano del Milan per dare sostanza al centrocampo.

I dirigenti granata hanno avviato i contatti con quelli rossoneri, per il momento solo qualche sondaggio ma a giugno potrebbe avviarsi una vera e propria trattativa.