, una sfida e una rivalità che dura da anni. A qualunque livello, dalle giovanili fino alla prima squadra, non c'è partita in cui le due realtà possano mettere in scena uno spettacolo banale e ricco di intrecci. Anche alnon andrà diversamente con i bianconeri die i viola diche si sfideranno nella giornata di lunedì nella semifinale della competizione dopo aver eliminato Rijeka e Sassuolo rispettivamente. Come sempre non mancheranno i confronti diretti fra baby talenti, come i due fantasisti Montaperto e Sottil ma è la sfida fra bomberche attirerà l'attenzione degli addetti ai lavori.6 gol in 5 partite e un rendimento impronosticabile alla vigilia.si sta rivelando finora un autentico mattatore per la Juventus Primavera.e, nel progetto originale di Dal Canto doveva rappresentare, insieme a Kameraj, un terminale offensivo perfetto. Doveva, perchè l'inizio incredibilmente negativo dei bianconeri, i cambi di modulo, l'esplosione di Olivieri e l'acquisto a gennaio di Del Sole e Jakupovic lo hanno pian piano relegato in panchina. Il fisico non gli manca (alto 1,88 e strutturato muscolarmente), così come i tempi di inserimento sui colpi di testa e il gol segnato al Rijeka (ai croati aveva segnato anche una doppietta nella fase a girono) che è valsa la qualificazione in semifinale ne è la riprova.(ha saltato le prime due gare perchè era convocato nell'Italia Under 19)per chiudere o riaprire le gare con Pontedera, Empoli e Sassuolo.fra campionato e Viareggio e in stagione è già a quota 14 gol e 6 assist in 25 gare. Destro naturale è anche un abile colpitore di testa anche se, come tutti gli attaccanti centrali, quando è in area di rigore cerca la porta da ogni posizione. La Fiorentinaanche se ancora non è arrivato l'esordio. Fiorentino doc, sogna l'esordio al Franchi con la maglia viola, ma in carriera prova gusto nel segnare a una squadra in particolare: la Juventus a cui in carriera ha già segnato 4 gol fra Allievi Nazionali e Primavera.