In casa Sampdoria tiene banco il caso Torreira. Una situazione esplosa all'improvviso a causa di alcune dichiarazioni del suo agente, che aveva ventilato l'idea di un trasferimento per la volontà del giocatore di trovare un altro club. Anche perchè sul centrocampista, nelle ultime ore, sarebbe piombata la Roma dopo aver perso Rincon.



Le dichiarazioni di Betancur hanno fatto infuriare la Genova blucerchiata. Lo stesso agente del giocatore ha poi precisato ulteriormente a Il Secolo XIX la situazione: "Nell'anno e mezzo in prestito a Pescara, Torreira ha guadagnato poche migliaia di euro al mese, mentre ora ne prende poco più di 100 mila all'anno" ha detto Betancur. "La Samp ci ha proposto 400 mila euro all'anno ma se loro ritengono che il calciatore vale tanti milioni è giusto che l'ingaggio sia proporzionato".



Insomma, la volontà dell'entourage di Torreira pare abbastanza evidente: ottenere un ingaggio ritoccato verso l'alto, magari non durante la sessione invernale di mercato bensì a febbraio, in linea con le offerte ricevute da Corte Lambruschini.