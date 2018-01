Nelle ultime settimane Daniele Baselli è finito nel mirino dell'Inter. Il centrocampista è un vecchio pallino del tecnico Luciano Spalletti che lo avrebbe voluto anche alla Roma, ma in giallorosso non è mai riuscito a realizzare il proprio desiderio di allenarlo. Un desiderio che destinato a rimanere tale anche all'Inter perché, come dichiarato dall'agente del centrocampista, Giuseppe Riso, Baselli in questa sessione di mercato non lascerà il Torino.



"Per lui, come per altri, ogni discorso è rimandato a giugno - ha dichiarato il procuratore di Baselli a Il Milanisita - il Torino vuole entrare in Europa League e non si priverà del giocatore. Daniele, dal canto suo, è concentrato per raggiungere gli obiettivi col Torino".