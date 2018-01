Negli scorsi giorni il nome di Daniele Baselli è parecchio circolato in orbita Inter: il centrocampista del Torino è stato sondato dalla società nerazzurra ma il presidente granata Urbano Cairo ha immediatamente fatto sapere di non essere disposto a cederlo in questa sessione di mercato. Con ogni probabilità le due società torneranno quindi a parlarne in estate, anche perché il centrocampista è un vecchio pallino di Luciano Spalletti.



Quando era ancora l'allenatore della Roma, Spalletti aveva già chiesto alla propria società di acquistare il cartellino di Baselli. La trattativa con il Torino però non decollò mai per le richieste troppo alte dei granata. Chissà se l'allenatore toscano all'Inter riuscirà a coronare il proprio sogno di allenare l'ex giocatore dell'Atalanta.