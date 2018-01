Con la trattativa tra Politano e il Napoli destinata ad entrare nel vivo, il Sassuolo pare intenzionato a cautelarsi sondando il mercato degli attaccanti. Uno dei profili che potrebbero interessare al club neroverde gioca a Genova, sponda Sampdoria. Si tratta di Gianluca Caprari, attaccante blucerchiato arrivato in estate dal Pescara, via Inter, nell'ambito della trattativa che ha portato Skriniar a Milano.



Il Sassuolo avrebbe anche già sondato il terreno con la Sampdoria per capire la posizione dei blucerchiati in merito ad un'eventuale partenza del numero 9 doriano, ricevendo un secco rifiuto da Corte Lambruschini. Anche perchè la dirigenza genovese ha ribadito più volte di non voler cedere nessuno a gennaio, così da mantenere l'organico a disposizione di Giampaolo invariato. La trattativa potrebbe aprirsi soltanto se il Sassuolo decidesse di reinvestire parte della cifra incassata per Politano, e se Caprari manifestasse la sua volontà di lasciare la Liguria. Secondo Il Secolo XIX però sarebbe lo stesso agente di Caprari, Davide Lippi, a spingere per una partenza del calciatore direzione Sassuolo.