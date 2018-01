Niente Inter per Godfred Donsah: il centrocampista ghanese in questo ultimo giorno di mercato della sessione invernale o resterà al Bologna o andrà al Torino. Parola del procuratore del calciatore, Oliver Arthur. L'agente, ai microfoni di fcinternews.it, ha infatti dichiarato: "Nessuno dell’Inter ha parlato con me oggi o nei giorni passati. E credo non sia verosimile intavolare una trattativa senza che l’agente ne sappia nulla. Torino? Stiamo ancora lavorando per il trasferimento del mio assistito con la maglia granata. Vedremo".



La trattativa tra Torino e Bologna sta proseguendo: la società granata ha già trovato l'accordo con il giocatore. Walter Mazzarri spera di poter accogliere al più presto il giocatore.