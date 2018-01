Sembrava che la giornata di ieri potesse essere quella giusta per l'arrivo di Godfred Donsah al Torino. Il centrocampista ghanese ha trovato da giorni l'accordo con la società del presidente Urbano Cairo, che non è però ancora riuscito ad avanzare un'offerta ritenuta adeguata dal Bologna.



La trattativa tra le due società sta proseguendo in queste ore: il nodo da sciogliere è sempre quello relativo agli 8 milioni richiesti dal Bologna. Il Torino vorrebbe spendere al massimo 5/6 milioni per il cartellino del giocatore, aggiungendo però dei bonus che possano far lievitare la cifra a fine stagione, il Bologna vorrebbe invece incassare subito gli 8 milioni richiesti. I dirigenti delle due società hanno tempo fino alle 23 di questa sera per trovare un accordo.