La notizia è arrivata ieri e ha scosso il mondo bianconero: Patrice Evra medita l'addio. Le prestazioni del francese, ultimamente, non hanno convinto in pieno, ma una partenza a gennaio non l'avrebbe immaginata nessuno.



CHIARIMENTO - Federico Pastorello, agente del francese, ha parlato ai microfoni di Juvenews.eu: "Patrice non sta affatto male alla Juventus e per ora non c'è nulla di concreto riguardo una sua partenza". Poi l'ammissione: "Certo, come tutti i giocatori vorrebbe giocare di più".



FUTURO - Realisticamente, difficile Evra saluti a gennaio, ma la situazione è senza dubbio cambiata e il contratto in scadenza apre diverse possibilità per giugno. Il rinnovo fino al 2018 potrebbe non essere così automatico. Questi potrebbero essere gli ultimi sei mesi di Evra in bianconero.