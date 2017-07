Quelle che arrivano dai Paesi Bassi non sono buone notizie per il Torino. Il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, parlando ai media olandesi ha chiuso le possibilità di un trasferimento in granata di Amin Younes.



"Younes non è in vendita" è stato il lapidario commento del dirigente dei Lancieri. Il Torino, così come lo Schalke 04, non sembra però intenzionato ad abbandonare così facilmente la pista, considerato anche che dichiarazioni vennero fatte lo scorso anno per Milik, poche settimane prima che si trasferisse al Napoli. Nel frattempo però i dirigenti granata valutano anche altre alternative al ruolo di ala sinistra per il 4-2-3-1 e continuano a seguire con attenzione le piste che portano a Niang del Milan e Mehmedi del Bayer Leverkusen.