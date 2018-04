Non solo Lorenzo. L'altro Pellegrini, Luca, promette un futuro da giocatore importante: gioca anche lui nella Roma, è un terzino decisamente interessante, classe 1999. Il suo agente? Mino Raiola, già in cabina di regia su questo laterale che non ha ancora esordito in Serie A anche per via della sfortunata frattura della rotula sinistra. Adesso al centro dei dialoghi con Monchi c'è il suo delicato rinnovo di contratto, Pellegrini è tifoso romanista e vorrebbe firmare, ad oggi l'accordo economico va ancora messo nero su bianco. Da qui, le voci sulla Juventus che sta lavorando in prospettiva anche su questo fronte.



JUVE E NON SOLO - La richiesta è stata subito alta, oltre 1 milione di euro di ingaggio; Monchi e la Roma hanno proposto poco meno di 1 milione, chiaramente gli occhi addosso della Juve sono un'opportunità in più per Pellegrini come per Raiola, in ottimi rapporti con la dirigenza bianconera. In più, è spuntato anche un osservatore del Paris Saint-Germain a seguirlo in passato; non vanno esclusi colpi di scena con un contratto a scadenza, intanto la Roma vuole blindare l'altro Pellegrini. Con la Juve che segue anche questa situazione da vicino.