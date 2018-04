ViolaNews.com racconta un aneddoto relativo a Stefano Pioli. Tutto nacque per gioco, è il caso di dirlo. Correva la stagione 1988/1989 e l'attuale mister viola vestiva la casacca dell’Hellas Verona: l’ultima stagione prima di approdare a Firenze. Nello spogliatoio, tra gli altri, Giuseppe Galderisi, Mario Bortolazzi e Giuseppe Volpecina. In panchina Osvaldo Bagnoli, il tecnico che quattro anni prima aveva portato lo Scudetto in terra veneta.



VIDEOGIOCO - Una passione in comune - racconta il sito - in quel gruppetto di amici, era Football Manager, il videogioco che proprio negli anni ottanta aveva mosso i primi passi, allo stato primordiale di quello che adesso rappresenta una potenza nel suddetto campo. Allenatore, virtualmente, in prima persona, un po’ come sarebbe diventato Pioli qualche anno dopo.