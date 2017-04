Gentile Procuratore,mi chiamo Davide e sono juventino da quando ho memoria di essere andato per la prima volta allo stadio con mio padre per un derby contro il Torino. Da quel giorno non ho mai smesso di tifare per i bianconeri. Per due terzi degli italiani (composti da interisti, milanisti, romanisti, napoletani, ecc. ) l'essere juventino sembra essere quasi una colpa, come se dietro ogni nostra vittoria ci fosse qualcosa di illecito, di non regolare. Ma arrivo al punto: ora che abbiamo vinto meritatamente la gara di andata contro il Barcellona continua comunque la caccia allo juventino. I gufi sono dappertutto, al bar, a scuola e penso - sono ancora uno studente del liceo - anche al lavoro. Scrivo per fare un appello: tifiamo tutti per la Juve almeno per una volta! In Europa è solo un bene che una squadra italiana dimostri di essere competitiva contro le squadre più blasonate, addirittura contro il grande Barcellona di Messi che è stato a dir poco ridimensionato allo Juventus Stadium. Lei è del mio stesso avviso oppure tiferà per il Barcellona? Marco '99. Senza volerla mettere sul piano di un demagogico patriottismo nazional-popolare, il tuo invito a tifare "tutti per la Juve almeno per una volta" trova una ragione d'essere nel fatto che il calcio italiano ha bisogno di vittorie in campo internazionale, che siano delle nostre nazionali o dei club. Il nostro calcio, infatti, sembra a volte essere snobbato dagli stessi osservatori calcistici europei. Gli scout inglesi, ad esempio, guardano con sospetto al nostro calcio, preferendo al nostro campionato quello francese e tedesco.Ora la palla passa agli utenti didi fede non juventina:Per scrivere all'avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it