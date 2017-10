Esaurita la doverosa retorica per celebrare l'ennesima grande serata della storia calcistica di Leo Messi e messo da parte anche il campanilismo alla base degli inevitabili e continui paragoni con Cristiano Ronaldo,, dove i due calciatori più forti del momento proveranno a trascinare il più lontano possibile le rispettive nazionali.come lo è stato e come continua ad esserlo con la maglia del Barcellona; l'abulica prestazione nella finale dell'ultimo campionato del mondo contro la Germania, a cui hanno fatto seguito le due sconfitte in Coppa America col Cile (con la conseguente decisione, poi rientrata, di ritirarsi), sembravano supportare questa tesi, ma. I giocatori di valore non mancano negli altri reparti, ma nessuno possiede i colpi e il carisma necessari per cambiare il volto di una partita da un momento all'altro. L'esaltazione dei quotidiani argentini di oggi, che sono tornati a descrivere il fenomeno rosarino come il degno erede di Maradona o che lo hanno accostato a Dio, è la classica luna di miele destinata a durare fintanto che lo stesso Messi non sbaglierà la prossima partita. Invece di godere per le opere d'arte che lui e il suo "acerrimo" rivale ci regalano di continuo...- Tre i gol che hanno permesso all'Argentina di strappare il pass per la Russia, gli stessi che Cristiano Ronaldo firmò contro la Svezia nel play-off del 2013 per trascinare i suoi in Brasile, perchè soprattutto di questo si alimenta il dibattito oggi, del continuo confronto.(vicecapocannoniere delle qualificazioni europee con 15 centri) ma con meno partite a disposizione tra infortuni e la squalifica subita nelle prime giornate di questa Liga. Una sfida a distanza che ci trascineremo fino a luglio prossimo, quando nel frattempo CR7 avrà raggiunto la Pulce per Palloni d'oro conquistati (5) e quandoPer due giocatori a cui manca un sigillo nella partita che vale un'inter carriera per consacrarsi per sempre simboli delle proprie nazionali dopo aver stracciato ogni tipo di record con i rispettivi club.