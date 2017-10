Ultima giornata dei gironi di qualificazione al Mondiale in Europa, tempo di ultimi verdetti: già qualificate al Mondiale di Russia 2018 diciassette squadre, oltre al Paese ospitante, Brasile, Iran, Giappone, Messico, Belgio, Serbia, Islanda, Corea del Sud, Arabia Saudita, Germania, Inghilterra, Spagna, Nigeria, Costa Rica, Polonia ed Egitto.



Nel Gruppo A alla Francia basta una vittoria in casa contro la Bielorussia già eliminata per centrare il primo posto e il pass diretto per la Russia; grande attesa per Olanda-Svezia: agli Oranje serve una vittoria per 7-0 contro gli scandinavi per superarli al secondo posto e qualificarsi per i playoff di novembre, mentre la nazionale di Andersson può permettersi una sconfitta minore per mantenere la piazza d'onore. Chiude Lussemburgo-Bulgaria, ormai inutile ai fini della classifica.



Il Gruppo B vede invece il fondamentale spareggio di Lisbona, tra Portogallo e Svizzera, per il primo posto e la qualificazione diretta: i lusitani possono solo vincere mentre gli elvetici hanno a disposizione due risultati su tre. Una delle due squadre sosterrà lo spareggio. Ungheria-Isole Faroer e Lettonia-Andorra non hanno più niente da dire



Chiude il Gruppo H: il Belgio già primo e qualificato gioca in casa contro Cipro, alla Grecia bastano i tre punti in casa contro Gibilterra per arrivare seconda e qualificarsi ai playoff, mentre la Bosnia deve vincere in Estonia e sperare in un passo falso degli ellenici.



REGOLAMENTO - In palio ci sono 13 posti: le vincenti dei 9 gruppi si qualificano direttamente alla fase finale, gli altri 4 pass per la Russia vengono assegnati ai playoff (andata 9-11 novembre e ritorno 12-14 novembre 2017) tra le 8 migliori seconde e quindi la peggior seconda sarà eliminata. A parità di punti, conta la differenza reti. Il 1° dicembre a Mosca si terrà il sorteggio dei gironi della fase finale del Mondiale, che si disputerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.



Qualificazioni Mondiali - Europa



GRUPPO A



20.45 Francia-Bielorussia 2-1 LIVE

27' Griezmann (F), 33' Giroud (F), 44' Saroka (B)



20.45 Lussemburgo-Bulgaria 1-0 LIVE

4' Thill (L)



20.45 Olanda-Svezia 2-0 LIVE

16' e 40' Robben (O)



Classifica:

Francia 20; Svezia 19; Olanda 16; Bulgaria 12; Lussemburgo 5, Bielorussia 5.





GRUPPO B



20.45 Ungheria-Isole Faroer 0-0 LIVE



20.45 Lettonia-Andorra 2-0 LIVE

11' Ikaunieks (L), 19' Sabala (L)



20.45 Portogallo-Svizzera 1-0 LIVE

41' aut. Djourou (P)



Classifica:

Svizzera 27; Portogallo 24; Ungheria 10; Isole Faroer 9; Andorra 4, Lettonia 4.





GRUPPO H



20.45 Belgio-Cipro 1-0 LIVE

12' E. Hazard (B)



20.45 Estonia-Bosnia 0-0 LIVE



20.45 Grecia-Gibilterra 1-0 LIVE

32' Torosidis (Gr)



Classifica:

Belgio 25; Grecia 16; Bosnia 14; Estonia 11; Cipro 10; Gibilterra 0.