Come previsto, hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni rilasciate dal presidente dellaMassimonel post partita del derby con il Genoa. A suscitare parecchio clamore mediatico è stata un'uscita del patron doriano, che ha paragonato la 'donna' a una 'porta' A stretto giro di posta è arrivato anche il duro sfogo di Luisa, presidente dell'Associazione Nazionale Atlete FIGC, che ha affidato al profilo Facebook dell'ente un comunicato in cui si chiede a Ferrero di porgere le sue scuse, e alla FIGC di valutare eventuali provvedimenti."Esprimiamo il più profondo disgusto per la frase pronunciata da #Ferrero, presidente della #Sampdoria" si legge sui social. "Chieda scusa non solo a tutte le #donne, ma a chiunque abbia a cuore il rispetto tra i generi. Questa frase, retriva e indegna, ci fa arrabbiare ancor più perché pronunciata da un individuo che dovrebbe rappresentare un’eccellenza dello sport. A questo riguardo, chiediamo alla procura federale della FIGC di valutare adeguati provvedimenti per l’uso di un linguaggio inaccettabile e inqualificabile sia per gli uomini che per le donne e non solo per quelli che amano il #calcio".