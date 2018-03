Gentile Procuratore,sono un addetto ai lavori, seppure poco conosciuto. Mi permetto di scrivere perché vorrei che gli italiani capissero che la nostra Nazionale non ha talenti, in particolare nel reparto offensivo, nel quale abbiamo probabilmente la peggior generazione di attaccanti della storia del nostro calcio. Non è colpa di Ventura né di Di Biagio se la nostra nazionale non sa e non ha saputo esprimere un gioco all'altezza della situazione. Il problema è tecnico individuale. Nei settori giovanili i ragazzi vengono scelti per la loro struttura fisica (anche a me i responsabili dei settori giovanili hanno sempre chiesto di cercare in giro calciatori grossi e forti) e non per le loro qualità tecniche. Sono stato al Viareggio e ho visto tantissimi atleti, ma pochissimi calciatori. Bisogna rifondare le fondamenta di questo calcio se vogliamo tornare a vincere in Europa e nel mondo. E' vero che abbiamo due club ancora impegnati in Champions League, ma i migliori calciatori di Juve e Roma non sono certamente italiani. Non vorrei sembrare presuntuoso, né voglio scrivere un trattato su quello che si dovrebbe e non dovrebbe fare, ma lancio comunque due piccoli consigli:1) che si cerchino i talenti e non gli atleti nelle selezioni che fanno i grandi club;2) che gli istruttori di calcio siano più preparati e che insegnino ancora la tecnica, come si faceva fino a qualche decennio fa (io ho avuto dei grandi maestri di calcio!)La ringrazio per l'attenzione, anche se dubito che questa lettera verrà pubblicata. Non è la prima che scrivo e non sono mai stato ascoltato, forse per la mia vis polemica. Luca, un osservatore qualunque che ama il bel calcio!LucaNon è così, tanto che pubblichiamo la tua lettera così come l'abbiamo ricevuta e preghiamo gli utenti didi RISPONDERTI direttamente perché hai posto interrogativi molto interessanti che meritano di essere oggetto di discussione tecnica. Quindi grazie di cuore per gli spunti offerti.Passo la palla agli utenti di, ponendo un ulteriore interrogativo: chi sono i talenti da salvare della nostra Nazionale?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su