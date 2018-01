La Virtus Entella conferma di essere una realtà oltre che molto solida economicamente anche altrettanto fantasiosa in termini di comunicazione.



Dopo aver lanciato lo scorso anno il biglietto dinamico, il cui prezzo d'acquisto oscilla entro una certa forbice a seconda di una lunga serie di fattori, il club chiavarese crea ora un profilo Whatsapp per restare sempre in contatto con i propri tifosi.



In pratica ogni sostenitore o simpatizzante dei Diavoli Neri potrà a partire dal prossimo giovedì, in alcuni giorni della settimana e a determinati orari, dialogare direttamente con i giocatori biancocelesti attraverso la più famosa applicazione di messaggistica istantanea.

Il numero, non attivo per le chiamate ma attraverso il quale si potranno richiedere foto, video e saluti in tempo reale ai propri beniamini, sarà il 366-4357055.



Il primo entelliano a prestarsi a questa nuova frontiera della comunicazione sarà l'attaccante Andrea La Mantia.



Un modo davvero originale per ridurre ulteriormente la distanza tra calciatori e tifosi.