Intervistata da ansa.it, la professoressa Elda Frojo, presidente della Commissione d'esame davanti alla quale Donnarumma avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità in questi giorni, si è così espressa in merito alla decisione presa dall'estremo difensore milanista di non presentarsi per l'atto finale del quinquennio scolastico:





"Un comportamento che rappresenta una grave mancanza di rispetto per la scuola, per la Commissione e per gli studenti delle classi coinvolte. Il signor Donnarumma ha chiesto di sostenere le prove suppletive. Il Miur, giustamente, cerca di incoraggiare coloro che si dedicano allo sport ma vogliono comunque proseguire negli studi. Nel caso del signor Donnarumma si è ritenuto che la partecipazione ai Campionati Europei under 21 giustificasse la richiesta. Chiaramente questo ha comportato un rallentamento dei lavori: i colloqui d'esame sono stati interrotti per consentire all'ormai ex candidato di sostenere le prove scritte"