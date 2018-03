L'ex giocatore della Fiorentina Daniel Bertoni ha svelato alcuni retroscena di mercato a Fiorentina.it: "No, io per loro potrei essere una persona di fiducia. A Corvino avevo consigliato dopo l’ultimo Sudamericano Sub-20, Lautaro Martínez, Santiago Ascacíbar (mediano ex Estudiantes che adesso gioca allo Stoccarda) e Marcelo Torres, attaccante in forza al Talleres di proprietà del Boca Juniors, ma non mi ha dato retta perché probabilmente pensava di dover spendere troppo. Probabilmente avevano altre priorità, io ho solo detto alcuni giocatori che potevano essere da Fiorentina. Quando facevo l’osservatore per Cecchi Gori avevo consigliato Zanetti, Riquelme, Cambiasso e Milito, tutti giocatori che poi si sono rivelati anche in Europa, però se non mi danno retta… Non lo dico per Antognoni e nemmeno per Pantaleo, con il quale ho un buon rapporto, però se avessero bisogno possono sempre contare su di me perché amo la Fiorentina. Avevo anche proposto due ragazzi con il doppio passaporto per la Primavera, uno del Quilmes e uno del River Plate, e mi avevano detto che mi avrebbe chiamato Bigica, ma poi non ho ricevuto nessuna chiamata. Ognuno sceglie i suoi collaboratori e non c’è nessun problema. Nel calcio italiano forse ora si preferisce pescare giocatori nell’area balcanica,. Ultimamente ho visto Milenković che promette bene però deve darsi una calmata. E’ un buon marcatore e ha giocato bene anche da terzino”.