Il rigore assegnato ieri al 93' al Real Madrid nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus ha fatto molto discutere. Sull'episodio è intervenuto anche Rafael Martin Vazquez, ex stella del Torino e dello stesso Real, per lo spagnolo non ci sono subbi: "Il rigore c'era".



Martin Vazquez, intervistato quest'oggi dal portale Bernabéu Digital, ha affermato: "Ci sono volte in cui, dopo aver vinto all’andata, inconsciamente al ritorno non entri in campo con lo stesso spirito. Rigore? Il rigore c’era, non ho dubbi. È comprensibile però la reazione dei calciatori della Juventus se consideriamo il minuto in cui è arrivato. Ronaldo? I giocatori importanti ci sono sempre nelle partite importati. Favorita per i sorteggi? No, tutte e quattro le squadre classificate alle semifinali sono lì per meriti propri. Ogni gara va giocata, le difficoltà sono massime e bisogna essere sempre preparati”.