L'Inter, che avrebbe meritato la vittoria, esce sconfitta dalla trasferta di Torino. Seconda gara senza segnare per gli uomini di Spalletti, segno - secondo la Gazzetta dello Sport - che qualche collegamento si è perso.



“Applausi al Toro, ma ai nerazzurri non si può rimproverare troppo. Come nel derby, ai punti meritavano di più: 12 tiri in porta, una traversa, un palo, 16 angoli, solo che il calcio non è il pugilato. Se il pugno lascia in piedi il rivale, serve a poco. E comunque, dopo la grande abbuffata con Samp e Verona, due partite senza gol: segno che qualche collegamento s’è perso per strada. Adesso è caos Champions. Roma, Lazio e Inter ammucchiate in un punto, le insospettabili Milan e Fiorentina possono ancora dare fastidio. La settimana prossima Lazio-Roma, Atalanta-Inter, Milan-Napoli e Fiorentina-Spal vietano qualunque previsione. Bella e sfortunata l’Inter, bello e col cuore il Toro”.