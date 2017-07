"Compreremo due difensori, ma potremmo anche fare qualcosa in più se riuscissimo a concretizzare alcune cessioni". Così si era espresso, da neo allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti. Con 49 gol subiti nell'ultimo campionato, l'allenatore di Certaldo ha ben chiaro quale sia il settore dove intervenire maggiormente.



LA SITUAZIONE - Al netto dell'arrivo di Skriniar dalla Sampdoria, il reparto è ancora tutto da costruire. L'unica certezza al momento è Miranda, giocatore dalla grande esperienza ma che già nell'ultima stagione ha dimostrato di non essere più il difensore affidabile al 100% del passato, macchiandosi più di una volta di leggerezze in precedenza a lui totalmente estranee. Murillo e Medel sono sul mercato in attesa di ricevere offerte adeguate e in ogni caso partono molto indietro nelle gerarchie di Spalletti, che ha deciso di puntare su un altro tipo di giocatore. Meno irruenza e più qualità, è questo quello che cerca l'allenatore ex Roma. Ranocchia è in partenza mentre ad Andreolli è scaduto il contratto (possibile comunque che resti in nerazzurro). Miranda è l'unico sicuro di restare, Skriniar è molto interessante ma non può essere, per età ed esperienza, il punto di riferimento per il reparto, almeno sulla carta.



CHI PUO' ARRIVARE - Il mercato dei difensori centrali è sempre ostico da affrontare: quelli buoni costano tanto e non si ha mai, per la natura del ruolo, fortemente caratterizzato dall'andamento del reparto nel suo complesso, la certezza di rendimento. Il nome più volte accostato all'Inter è quello di Manolas della Roma: il giocatore era ad un passo dallo Zenit, salvo poi far saltare tutto. Nel frattempo però Rudiger è partito verso il Chelsea e questo può bloccare definitivamente la cessione del greco. Piace molto a Sabatini Davinson Sanchez, difensore colombiano classe '96 dell'Ajax: i Lancieri chiedono 50 milioni per lui, cifra altissima. Sanchez però quest'anno si è messo in luce, anche nella cavalcata dell'Ajax verso la finale di Europa League, per fisicità e attenzione, agendo con sapienza in una linea difensiva, quella ajacide, spesso molto alta. Valido anche in fase offensiva, come dimostrano i 6 gol stagionali. Se l'Ajax decidesse di abbassare le proprie pretese economiche, è lui il profilo su cui puntare. Le altre piste portano ad Acerbi del Sassuolo, su cui ci sono anche Roma e Zenit e a Gimenez dell'Atletico Madrid, la cui partenza però è resa molto difficile dal blocco del mercato che ha colpito i Colchoneros. Decisamente indietro il nome di Issa Diop, francese classe '97 che gioca nel Tolosa: ritenuto un ottimo prospetto, rischia però di essere una scommessa eccessiva, oltre ad essere stato tolto dal mercato da un comunicato del club. L'Inter cerca un nuovo Ministro della Difesa: una scelta che non si può sbagliare, o il governo Spalletti rischia di partire decisamente in salita.



