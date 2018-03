Tra le fila dell'Inter Primavera cresce a vista d'occhio il talento di Nicolò Zaniolo, trequartista e all' occorrenza centrocampista centrale classe 1999, esploso calcisticamente tra Fiorentina e Virtus Entella prima di approdare in nerazzurro da luglio 2017. Il giovanissimo figlio d'arte (il papà è Igor, centravanti genovese scuola Sampdoria) ha dei numeri strepitosi nel campionato Primavera: 27 presenze, condite da ben 10 reti e 8 assist. Statistiche importanti, che gli hanno garantito grande considerazione soprattutto in chiave mercato.



In questo momento sarebbero due le possibili strade nel futuro di Zaniolo. Secondo fcinternews.it il club milanese potrebbe cedere il giocatore ad una squadra di Serie A, approfittando di altre eventuali trattative in ballo, pur mantenendo il controllo sul calciatore. Le opzioni più accreditate in questo momento sarebbero il Cagliari e la Sampdoria. In particolare il club blucerchiato vanta parecchi talenti che stuzzicano l'interesse di Ausilio, ma l'interesse nerazzurro per Barella è tutt'altro che nascosto. Ecco perché l'Inter potrebbe cercare di inserire il suo gioiellino in qualche trattativa. L'altra opzione per Zaniolo è quella di trasferirsi in prestito in serie B. Già parecchie squadre si sono fatte avanti per il centrocampista, legato all'Inter da un contratto fino al 2022. C'è pure una terza via, forse meno praticabile: Zaniolo potrebbe rimanere alla Pinetina, per giocarsi le sue carte in prima squadra.



Per quanto riguarda la Sampdoria, sembra comunque poco plausibile che i blucerchiati decidano di accogliere un giocatore dell'Inter in prestito secco, senza garanzie di poterlo trattenere dopo averlo valorizzato. L'operazione Bonazzoli, su cui l'Inter aveva mantenuto il diritto di recompra e che pure non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in blucerchiato, potrebbe indurre la Samp a cautelarsi con qualche forma di trasferimento più vantaggioso per la società di Ferrero. E' però altrettanto complicato ipotizzare che l'Inter decida di perdere il controllo su uno dei calciatori più interessanti della sua Primavera. Ecco perché la pista Samp attualmente è forse la più complessa da percorrere.