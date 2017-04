Un'ipotesi ferma, congelata. Kevin Strootman è rientrato per diverse settimane tra i tanti nomi accostati all'Inter, alla ricerca di un colpo importante per Suning anche a centrocampo: il perno della Roma di Spalletti infatti va a scadenza di contratto nel 2018, lavori in corso da tempo per definire il suo nuovo contratto ma intanto l'idea di parlarne con l'Inter nei colloqui con il suo entourage, già in dialogo con i nerazzurri per Stefan de Vrij, altro loro assistito olandese.



TUTTO FERMO - Da Corso Vittorio Emanuele però non sono arrivate grandi aperture all'opzione Strootman, anzi. Perché si andrebbe a prospettare un affare dai costi decisamente alti: almeno 35/40 milioni per il suo cartellino nelle idee della Roma, comunque tutt'altro che intenzionata a privarsene. In più, un ingaggio da 3 milioni all'anno più bonus da considerare. L'Inter non è convinta, pur apprezzando Strootman ha dubbi di natura fisica, non vuole sbagliare alcun investimento nella prossima estate. E così ha congelato la pista che porta all'olandese. Per adesso, è un no.