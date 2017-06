Domani è il giorno della presentazione ufficiale per Luciano Spalletti come nuovo allenatore dell'Inter. Ma al suo posto sarebbe potuto esserci Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, il patron cinese Jindong Zhang aveva offerto al tecnico italiano del Chelsea un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 10 anni! Con pieni poteri nella gestione della squadra e del mercato. Ma ormai era troppo tardi, perché nel frattempo Sabatini aveva preso Spalletti. Come si legge su Il Secolo XIX, Conte (in vacanza allo Stabilimento del Sole di Bergeggi in provincia di Savona), ha detto a una tifosa nerazzurra tra il serio e il faceto: "Io all'Inter? Purtroppo ha già firmato Spalletti".