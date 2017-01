Non ci sarà un futuro nerazzurro imminente per Lucas Biglia. Dopo settimane di rumors, idee e ipotesi, nelle ultime ore l'Inter ha comunicato all'entourage del centrocampista argentino la volontà di andare su altri giocatori. Di conseguenza viene meno una pista rimasta in piedi a livello mediatico per diverso tempo, ma mai ritenuta calda dall'Inter per via dell'età del giocatore, della sua attitudine agli infortuni e del prezzo (28 milioni di euro come base d'asta) fatto dal presidente Lotito per l'argentino.



IPOTESI RINNOVO - Chiaro che la strategia dell'Inter preveda l'immediato arrivo di Gagliardini e magari un rinforzo low cost, non certo un colpo costoso come Biglia. Anche se dovesse andar via Kondogbia, magari in prestito, il prescelto rimarrebbe Luiz Gustavo. Che a questo punto potrà sedersi al tavolo con la Lazio per rinnovare il suo contratto: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, si tratterà già settimana prossima per prolungare fino al 2020 con le cifre attuali e sul tavolo nuovi bonus da discutere. Senza Inter nel destino...