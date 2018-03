L'Inter pensa seriamente al riscatto di Rafinha: il jolly del Barcellona, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, ha stupito tutti per la propria voglia di mettersi in gioco, per la classe e la capacità di gestire al meglio palloni scomodi e anche per un'insperata tenuta fisica. Il centrocampista ex blaugrana si è preso i nerazzurri, dimostrando il massimo negli spezzoni di gara disputati e anche quanto è partito titolare, garantendo il piglio giusto e personalità da leader, doti che spesso sono mancate ai suoi compagni di squadra.



L'INTER RIDISCUTE I 35 MILIONI + 3 DI BONUS E... - Sette presenze e un assist finora, per un totale di 295 minuti disputati in Serie A: entro il 30 giugno l'Inter dovrà decidere se sborsare i soldi che garantirebbero il suo riscatto dal Barcellona. Per questo la dirigenza nerazzurra ha avviato le valutazioni in merito: secondo quanto riporta oggi l'edizione spagnola di ESPN, il club meneghino ha intenzione di ridiscutere al ribasso i 35 milioni più 3 di bonus stabiliti come cifra per esercitare l'opzione di riscatto.



... IL BARCELLONA LE VA INCONTRO, MA NON SOTTO I 30 MILIONI - Ciò che colpisce è la voglia del Barcellona di ascoltare questa proposta, dato che il classe '93, che ha un contratto con il club catalano fino al 2020, non rientra più nei piani dei blaugrana: la discussione è aperta, in merito alle cifre dell'affare, per consentire all'Inter di esercitare l'opzione di riscatto. L'unico paletto del Barça verte sulla soglia dei 30 milioni di euro, sotto la quale non intende assolutamente scendere.