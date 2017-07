Da quando è arrivato all'Inter, Milan Skriniar è da sempre stato accompagnato da un forte scetticismo. Da molti ritenuti eccessivi i 25 milioni (Caprari e bonus compresi) che l'Inter ha promesso alla Sampdoria per portarlo a Milano. Skriniar però non si è fatto condizionare dalle quotazioni di mercato e da quando ha raggiunto Spalletti e compagni nel ritiro di Riscone di Brunico ha iniziato a lavorare con dedizione e attenzione, determinato a far parlare prima di tutto il campo.



GLI ELOGI DI SABATINI - Walter Sabatini si era speso con ottime parole nei confronti del nuovo difensore sloveno, confermando la fiducia che la società nerazzurra ripone in lui. Fiducia che, in queste prime uscite di pre campionato, sembra essere ben riposta. Skriniar non è un difensore che ruba l'occhio per interventi spettacolari, ma fa della posizione e dell'attenzione in marcatura le sue doti principali. Qualità messe in mostra anche nell'amichevole di oggi contro il Bayern Monaco, dove aveva a che fare con un grande attaccante come Lewandoski. Skriniar è rimasto concentrato, mostrando ottime capacità nell'anticipo e nella lettura del gioco, con diverse chiusure preventive ben fatte e puntuali. Con lui in campo, l'Inter ha subito un solo gol nei tre match fatti fin qui in Cina contro Schalkle 04, Lione e appunto Bayern Monaco. Spalletti ne ha subito apprezzato le qualità, dato che è sempre tra gli ultimi a lasciare il campo anche in queste partite dove le girandole di cambi sono una consuetudine. In coppia con Miranda ha garantito affidabilità, al netto di una intesa che per ragioni di tempo non può ancora essere perfetta.



IL MERCATO - Con le voci incessanti di cessione che vertono su Jaison Murillo e Andrea Ranocchia, l'Inter continua a cercare un nuovo difensore centrale. Miranda è fin qui considerato una certezza e l'idea è quella di trovare un altro difensore da affiancargli. Skriniar però sta sorprendendo tutti e scalando le gerarchie della titolarità, tanto che l'Inter può passare da cercare uno che giochi al suo posto ad uno che sia la sua alternativa. Sabatini in passato ha spesso piazzato grandi colpi nel ruolo di difensore centrale (Benatia, Marquinhos, Manolas, Rudiger) e chissà che non ci abbia preso anche questa volta.





@MattSerra5