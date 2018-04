Un colpo a centrocampo, a prescindere dal costoso riscatto, o meno, diha le idee chiare per la suache guiderà, qualunque sia l'esito finale di questa particolare annata, anche nella prossima stagione.La crescita costante di Rafinha Alcantara, insieme a quella di Cancelo, costringeranno l'Inter a scelte delicate da compiere entro il 30 giugno. La società nerazzurra deve chiudere il bilancio a zero e non sarà semplice (anche in caso di Champions League) sborsare i 35 e i 38 milioni presenti nelle clausole per il riscatto di entrambi. Per questo,che possa portare ad uno sconto o addirittura al prolungamento del prestito.Spalletti ha peró le idee chiare su come impostare la prossima estate di mercato e secondo la Gazzetta dello Sport sta spingendo con insistenza affinché l'Inter si inserisca nella corsa al centrocampista della Roma,. Sul classe '96 c'é da tempo la, che vorrebbe sfruttare) entro la fine dell'anno. L'Inter vigila ed é pronta alla sfida, ma senza Champions competere anche sul mercato coi bianconeri potrebbe essere impossibile.