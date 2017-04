L'Inter non è più quella di un mese fa, probabilmente stanca per le fatiche della lunga rincorsa, che comunque non ha prodotto grandi risultati. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



"L'analisi dei molti errori commessi, e che hanno impedito di battere la Samp, ma anche la carica per non staccare la spina ora che la Champions è sfumata. L'Europa League, infatti, adesso è tutt'altro che al sicuro, ma resta un traguardo fondamentale. Obbligatorio, quindi non subìre contraccolpi, ma ripartire subito con una vittoria. Come annunciato, ieri mattina Pioli, presente anche Ausilio, ha tenuto a rapporto la squadra. L'umore era chiaramente cupo, ma non era comunque il caso di fare sfuriate. Per mesi, infatti, il gruppo ha tenuto botta anche, se non soprattutto, dal punto di vista caratteriale. Così non è da escludere che il corto circuito con la Sampdoria, peraltro avvenuto solo nella ripresa, sia arrivato proprio dopo l'enorme sforzo compiuto per rimettere in piedi la stagione".