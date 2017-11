Il momento della verità si avvicina sempre più.alla Friends Arena di Stoccolma nell'andata delper il Mondiale di Russia 2018. Un impegno difficile per gli uomini di Giampiero Ventura, che molto probabilmente dovrà fare a meno di Simone Zaza e si giocherà il suo futuro sulla panchina azzurra in tre giorni, da venerdì a lunedì, quando ci sarà il ritorno di San Siro."Senza Ibrahimovic, la Svezia fa meno paura", è il coro che si è alzato in questi giorni dal centro sportivo di Coverciano. L'assenza del centravanti del Manchester United può essere un'arma a favore degli Azzurri, ma il ct Jan Andersson ha a disposizione chi può far male all'Italia: Emil. Il talento classe '91e, partendo da esterno sinistro, sarà il pericolo pubblico numero uno per Gigi Buffon e compagni.In Italiae dalla squadra degli scout rossoneri, lo scorso giugno Marco Fassone avviò i pper il giocatore, ma si fermarono di fronte alladel club tedesco. Anche in questa stagione, il club di via Aldo Rossi sta continuando a seguire il giocatore, che nei mesi scorsi ha aperto le porte a un eventuale trasferimento: ", ha un progetto interessante". Possibile meta per il futuro, avversaria per il presente: Forsberg ha messo l'Italia nel mirino.@marcodemi90