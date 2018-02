Intervistato ai microfoni di Inter TV, Lisandro Lopez parla del suo arrivo in nerazzurro e piega come molti dei suoi compagni lo abbiano aiutato affinché potesse integrarsi al meglio.



"Sin dal primo giorno, tutta la gente dell'Inter – dai tifosi al corpo tecnico – mi ha dimostrato tanta vicinanza e l'ho subito sentita come una famiglia. E' un'ottima cosa perché grazie all'unione e all'umiltà mostrata si possono conquistare gli obiettivi. Icardi, Vecino e Borja Valero m hanno subito aiutato a integrarmi. Poi conoscevo Cancelo, ex Benfica, e ho una grande relazione con Rafinha. Ma la verità è che sono in ottimi rapporti con tutti. Sappiamo bene quali siano gli obiettivi del club e tutti dobbiamo lavorare per questo. I tifosi stiano tranquilli: difenderò la maglia come è giusto. Avevo tante proposte per lasciare Lisbona, ma appena il mio agente mi ha menzionato l'Inter non ho avuto dubbi. Non potevo dire di no".