Ci sono anche due giocatori del Torino tra i primi convocati del ct Gigi Di Biagio nel nuovo ciclo della Nazionale Under 21: il difensore centrale Kevin Bonifazi e l'attaccante esterno Vittorio Parigini, entrambi classe 1996, sono infatti stati chiamati per le amichevoli contro la Spagna e la Slovenia in programma rispettivamente l'1 e il 4 settembre.



Non è la prima che i due giocatori fanno parte dei convocati del ct Di Biagio: entrambi hanno già vestito la maglia azzurra prima dell'ultimo Europeo in Polonia, terminato con il terzo posto dell'Italia, ora sia Bonifazi che Parigini tornato in Nazionale con la voglia di ritagliarsi un ruolo ancora più da protagonisti rispetto a quello avuto finora.