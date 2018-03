ESports e calcio virtuale, un movimento che cresce e che vede l'Italia sempre più protagonista: non solo i nostri Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci e Mattia 'Lonewolf92' Guarracino, sono tanti i pro gamer che si stanno facendo strada su FIFA18. 'La cantera di CM' è dedicata proprio a loro: una rubrica per scoprire e seguire i player che si mettono in evidenza e lottano per qualificarsi alle prossime finali mondiali.Centrare la perfezione una volta può essere un'impresa isolata, ripetersi comincia a diventare roba da campioni: poco più di un mese fa raccontavamo le 40 vittorie su 40 partite in FUT Weekend League di, questa settimanaè riuscito nuovamente a chiudere con un punteggio perfetto che lo proietta nell'Olimpo di Fifa18. Il 25enne di Arcore infatti, pro-gamer del Team Mkers, sale infatti così a 118 vittorie nel mese di marzo, piazzandosi al secondo posto generale nella classifica mondiale di Ultimate Team. Motivo d'orgoglio per il movimento italiano, come testimoniano anche i tanti messaggi ricevuto da Giancarlo da colleghi azzurri: "Un altro 40-0! O meglio, un 118 vittorie su 120 partite al momento (3° weekend di marzo su 5) che mi porta in cima alla classifica mondiale, precisamente secondo, superato solo da eisvogel_7 (120/120), mostruoso - ci scrive Gianky09 - Mi rende orgoglioso osservare la classifica e vedere che il mio nickname sta lì in alto, anche se siamo solo a metà dell'opera, ora proverò a conquistare la vetta! Sono orgoglioso di tutti i risultati ottenuti fino ad ora, cercherò di fare sempre meglio!Ringrazio tutti gli italiani che mi scrivono dopo le partite in wl, senza insultarmi, anzi solo complimenti, sul mio stile di gioco, per i video su YouTube e questo mi fa capire che già in molti mi vogliono bene e che apprezzano il mio modo di impormi e di giocare. Le partite che ho perso? In una ho fatto 0 gol (l'unica, in 120 partite, in cui sono stato a secco) e l'altra, dove ho perso addirittura alla 5° partita contro un avversario che "giustamente" ha iniziato a fare melina al 75'! (C è lo spezzone scandaloso in uno dei miei video recenti su YouTube, andatelo a guardare!!)".Eccellenza tutta italiana, la classifica sorride e permette a Gianky09 di guardare tutti dall'alto in basso, anche il compagno di Team Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci che, complice anche l'assenza dalla Weekend League per impegni in altri tornei, si trova al momento al 99esimo posto:@Albri_Fede90