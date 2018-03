Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Una settimana di 'pausa' per Daniele Paolucci: niente Weekend League, IcePrinsipe vola in Germania, a Krefeld (vicino a Dusseldorf) per un torneo tra alcuni tra i migliori pro player europei, una coppa molto particolare. Lasciati a casa i propri giocatori e tuffo nel vuoto per i gamer: la squadra la assegna la sorte, seguendo la modalità del Draft Online. Un esperimento riuscito e che potrebbe essere presto riproposto: come è andata? Scopritelo nel nuovo video di IcePrinsipe!