Il nuovo corso della Chapecoense comincia domani, 6 Gennaio 2017. Si riparte con il canonico ritiro pre-campionato, nel giorno dell'Epifania, in vista della prima partita che si disputerà a fine mese. Non hanno avuto un compito facile il DS Rui Costa e il tecnico Vagner Mancini che, a soli due mesi dalla tragedia aerea che ha distrutto il club brasiliano, hanno ricostruito un'intera squadra, ondeggiando tra il ricordo struggente delle vittime e la volontà di tornare a giocare anche per loro.



Tra le moltissime candidature che si sono presentate, famose e non, la società ha scelto 32 giocatori. La base sarà composta dai superstiti Martinuccio e Nenèm, rimasti in Brasile il giorno dell'incidente perchè infortunati, e da 12 calciatori provenienti dalle giovanili: Willian Bergamin, Luiz Felipe in porta; Lucas Salon, Hiago, Guarapuava, Gabriel per il reparto difensivo; Andrei, Lucas Mineiro, Bryan a centrocampo; Lourency, Pedro Perotti e Wesley Natã in attacco.

A loro si aggiungeranno anche:

- Elias, portiere di proprietà della Juventude;



- Douglas Grolli, difensore centrale già nel club dal 2008 al 2011;

- Demerson, centrale di difesa classe 1986;

- Emilio Zeballos, terzino arrivato in prestito dal Defensor Sporting;

- Fabricio Bruno, difensore centrale;

- Luiz Otàvio, centrale difensivo;

- Diego Renan, terzino destro arrivato a titolo ufficiale;

- Reinaldo, laterale in prestito dal San Paolo;

- Clàudio Winck, giovane terzino di proprietà dell'Internacional;



- Andrei Girotto, volante, cioè mediano del 1992;

- Moisès Ribeiro Santo, centrocampista che, come Girotto, torna in patria dopo l'esperienza in Giappone;

- Moisès Gaùcho, giovane mediano;

- Lucas Marques, centrocampista ventunenne;

- Dodò, centrocampista che arriva dall'Atletico Mineiro;

- Nadson, trequartista ex Paranà;



- Osman Jùnior, ala ventiquattrenne;

- Rossi, attaccante di proprietà del Goias,

- Wellington Paulista, che vanta esperienze nel reparto offensivo di Cruzeiro e West Ham;

- Tùlio De Melo, attaccante ex Palermo, che torna dopo le esperienze europee di Palermo e Lille.



Sarà compito loro allenarsi e prepararsi in questo mese per l'esordio del 26 gennaio, quando dovranno far tornare il sorriso al pubblico biancoverde.



Uno stadio gremito aspettava la Chapecoense per la finale di Medellin, uno stadio commosso l'ha salutata tra canti e giochi di luce, uno stadio emozionato la accoglierà per il nuovo inizio, con il cuore rivolto al passato, ma con la mente che viaggia ad un futuro che possa essere ancora più splendente.