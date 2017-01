Tutti a cena fuori, offre Inzaghi. L’allenatore della Lazio vuole il gruppo compatto per affrontare il 2017 e provare a conquistare un posto in Europa, così ieri sera ha deciso di portare tutta la squadra in un ristorante all'Aventino per prepararsi alla partita di domenica con il Crotone. Il suo obiettivo è sempre quello di tirare fuori il massimo da questo organico - scrive la Repubblica -, ma sarebbe ben felice se il club gli regalasse qualche innesto di qualità. Dall’Olanda arrivano conferme sulla pista El Ghazi, sempre più un derby romano come spiegato dal ds dell’Ajax Marc Overmars: «Due club ci hanno chiesto Anwar, entrambi italiani ma non voglio rivelare quali. Posso dire che c’è la possibilità che il giocatore ci lasci già a gennaio, ne sapremo di più nei prossimi giorni».