Always nice to see a few familiar faces pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) 21 agosto 2017

, tornato sulla Merseyside dopo essere stato scaricato da Mourinho.: chi fino a poche settimane fa si esprimeva così si sta ricredendo di partita in partita. L'impatto di Wazza con la maglia dei Toffees è stato devastante, non solo nelle amichevoli estive ma anche e soprattutto in Premier League:Sarà l'aria di derby, ma proprio il City tira fuori sempre il meglio da Rooney che all'Etihad Stadium ha come un senso di déjà vu: "E' sempre bello vedere volti familiari" il commento ironico dell'attaccante su Twitter alla foto che ha spopolato sul web, la sua esultanza di lunedì sera in faccia ai tifosi del City, gli stessi e con le stesse espressioni di cinque anni fa quando però segnava con la maglia dello United (foto Sun).. Curiosità a parte però sono i numeri a confermare che gli Sky Blues sono vittima gradita e importante per Rooney: 13 gol realizzati in carriera,e raggiungerlo è il prossimo obiettivo di Wayne, pronto a dimostrare di essere tutt'altro che finito.La favola del figliol prodigo Rooney rinato sulla Merseyside non è però l'unico segreto dell'Everton, autore di un: è partito, ma con la sua cessione sono arrivati otto giocatori, ultimo l'islandeseper la cifra monstre di 49 milioni di euro. Prima di lui era toccato alle promesse del calcio british, l'ex capitano dell'Ajax, la scommessa, lo svincolato: una rosa ben assemblata agli ordini di, pronta a diventare la mina vagante di questa Premier. A Manchester però sono emersi anche i limiti di una squadra in costruzione e ancora da completare:che possa tenere su la squadra nei momenti di maggior pressione, l'ultimo tassello per definirsi adeguati non solo a confermare il piazzamento in Europa League, ma anche per alimentare le velleità di una competizione per un posto in Champions. Non a caso è stato seguito a lungo(ufficializzato dal Milan), era nata la suggestionee restano vivi i contatti per. La spinta di Rooney, un mercato ricco ma oculato e l'attenta guida di Koeman:@Albri_Fede90