In un Empoli che vola, segna e non perde più, là davanti ci si diverte. Francesco Caputo gioca e segna sempre (e sono 24 gol in 33 presenze), il gemello Alfredo Donnarumma ne ha fatti 16 in 30, e anche l'ultimo arrivato Alejandro Rodriguez ne ha realizzati 4 prima di infortunarsi. Sono 75 gol in 35 parite, di gran lunga il miglior attacco dell'intero campionato: 18 in più rispetto al Perugia, che ne ha fatti 57. Non brillano, però, solo gli attaccanti; a Empoli, in difesa, c'è un classe '96 che è diventato un vero e proprio punto di forza: Sebastiano Luperto.



GOL E PRESENZE - In gol oggi nella vittoria sulla Pro Vercelli, facendosi trovare puntuale su un calcio d'angolo di Pasqual, il difensore leccese ha realizzato il gol (dell'ex) del momentaneo 3-1, trovando la sua seconda gioia personale in campionato. Titolare inizialmente con Vivarini, non ha trovato spazio con l'arrivo di Andreazzoli: dal 17 dicembre al 27 gennaio nessuna presenza, poi qualche minuto per 2 gare, altre 2 panchine e infine...



GLI OCCHI DEL NAPOLI - ... la titolarità ritrovata. Complice il ko di Veseli, nelle ultime 8 ne ha giocatore 7 per intero, realizzando 2 gol e trovando continuità e fiducia. Di proprietà del Napoli, era il pupillo di Rafa Benitez, che spesso e volentieri aggregava l'allora 19enne in Prima Squadra, tanto da farlo debuttare in A contro il Milan il 3 maggio 2015, facendolo entrare al posto di David Lopez, e da portarlo con sé nella finale di Supercoppa italiana vinta nel 2014. Paragonato, da sempre, ad Albiol, sia per il modo di giocare che per la somiglianza fisica, sogna il ritorno al Napoli. Napoli che lo sta osservando: Sarri ne sta apprezzando la crescita e, l'anno prossimo, può diventare una risorsa per la squadra partenopea. Del resto, l'aria toscana fa sempre bene a chi poi passa al Napoli...