La Fiorentina sta sondando il mercato in cerca del sostituto di Ciprian Tatarusanu. Il portiere non convince i viola, che da tempo sono così alla ricerca di un nuovo nome.



Il più caldo è sempre quello del francese Benoit Costil. L'estremo difensore del Rennes è seguito da molte squadre, tra le quali Werder Brema e Bordeaux. Quest'ultimi hanno già presentato un'offerta, ma Costil sta temporeggiando e non si è ancora sbilanciato sul futuro. Che stia aspettando la Fiorentina o un altro club di Serie A per lasciare la Francia?