Al di là del discorso allenatore (probabilmente Sousa rimarrà fino alla fine nonostante tutto e tutti), un messaggio arriva direttamente dalla Fiorentina: Pantaleo Corvino sta già lavorando per costruire la squadra del domani, quella della prossima stagione che certamente non avrà in panchina Paulo Sousa. Non c'è immobilismo, questo è quello che vuol far sapere la società, che è stata tra l'altro contestata pesantemente dalla Curva Fiesole sia domenica mattina che ieri sera allo stadio.