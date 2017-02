Pantaleo Corvino sta già lavorando per la Fiorentina della prossima stagione, quella che vedrà un nuovo allenatore sulla panchina e una rivoluzione totale a livello di organico. Ma partiamo dall’allenatore con Sousa che senza ombra di dubbio lascerà Firenze al termine di questo campionato e lascerà libera la panchina di una Fiorentina che va verso un altro ridimensionamento con un progetto made in Italy che punti su giovani di belle speranze senza porsi obiettivi fuori portata.



CORSA A DUE – Ecco dunque che per mettere in piedi un progetto così serve un allenatore diverso, un insegnante di calcio, uno che fa del lavoro sul campo il suo mantra, uno anche che vede la Fiorentina come punto di arrivo e non tappa di passaggio. Ecco dunque che il cerchio va stringendosi, tanto che addirittura Di Francesco, da sempre indicato come sostituto ideale di Sousa, sembra esserne uscito. I nomi più caldi per Corvino sono Marco Giampaolo della Sampdoria (tra l’altro grande estimatore di Saponara) e Rolando Maran, attualmente al Chievo Verona. I Della Valle vogliono un tecnico italiano e ad oggi sembrano proprio loro i candidati principali.



LARGO AI GIOVANI – Oltre all’allenatore, dicevamo, sarà rivoluzione totale anche a livello di organico. Via i veterani, con la Fiorentina che prenderà in considerazione ogni tipo di offerta per chi a Firenze non sta più bene o ha finito il suo percorso con la maglia viola (da Kalinic a Badelj passando per Borja Valero, Ilicic e Tatarusanu). Dopo di che Corvino metterà in campo un mercato improntato sui giovani, meglio se italiani ma non è un obbligo. Certo la rosa della prossima Fiorentina sarà più nostrana, ma non per questo a Corvino sarà impedito di pescare anche all’estero.