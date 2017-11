Diego Della Valle parla di Calciopoli, attraverso Il Fatto Quotidiano: "Credo che una lettura più attenta delle carte basterebbe a rendere chiaro che la storia di Gazzoni Frascara vittima di Calciopoli è una barzelletta. Aspetto che la giustizia faccia il suo corso, fiducioso nel nostro buon comportamento".



​RISCHIO - Come riporta il quotidiano, la Fiorentina, in caso di soccombenza nelle cinque cause civili pendenti, rischierebbe una condanna fino a 200 milioni di euro. Il Gip di Firenze (che ha negato l’archiviazione chiesta dalla Procura) ritiene la condanna del club viola non “possibile” ma “probabile”.