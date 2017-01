Gentile Procuratore,in questi giorni di calciomercato non mi pare che ci siano stati grandi colpi di mercato né da parte delle grandi squadre né da parte delle piccole che comunque devono rinforzarsi per evitare l'onta della retrocessione. Pochi stranieri in arrivo e molti baby calciatori italiani che fanno il loro esordio in prima squadra o vanno a sedersi in panchina in attesa di essere chiamati in causa quanto prima. E allora chiedo: è il calciomercato dell'austerity o le società vogliono finalmente dare spazio ai prodotti del loro vivaio? Gli ultimi baby calciatori a debuttare in serie A sono stati i classe '99 Bastoni e Melegoni dell'Atalanta. Da tifoso vorrei che il trend continuasse a essere quello di far giocare i nostri calciatori, ma forse questa di gennaio è stata solo una parentesi fortunata. Matteo '65Caro Matteo,intanto complimenti per questo intervento che potrà sicuramente aprire un costruttivo dibattito da parte dei nostri utenti. Quanto al tuo interrogativo, mi limito a confermare la tua impressione.. A onor del vero trattasi pur sempre di una sessione di "riparazione" e, pertanto, meno movimentata rispetto a quella estiva dove le squadre si costruiscono a tavolino nell'arco di 12 intense settimane di lavoro.. Gasperini, in particolare, non solo ha fatto esordire nell'ultima di campionato Bastoni e Melegoni, ma anche Rolando Mandragora (allora diciassettenne) ai tempi in cui allenava il Genoa. Ricordiamo anche il sorprendente esordio in serie A di Pellegri a soli 15 anni!, basta pescare i talenti nei nostri vivai!Lettori di calciomercato.com voi cosa ne pensate?Per scrivere all'avvocato Cataliotti utilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it