Zlatan Ibrahimovic si presenta, in conferenza, nel suo primo giorno a Los Angeles da giocatore dei Galaxy: "Mi sento come Benjamin Button: sono nato vecchio e morirò giovane, mi sento sempre meglio. Dovevo arrivare qui 2 anni fa, prima di Manchester, la mia testa era rivolta a LA: ora mi ha chiamato e ho risposto. Domani c'è una grande partite (derby con LAFC, ndr), il leone è affamato".

Il Mondiale? Penso ai Galaxy ora: nessuno ha bisogno di chiamare nessuno, se vogliono sono qui. Qui non devo dimostrare niente: vi ho detto, sono come Benjamin Button. Ero in Premier, il campionato più competitivo al mondo. I miei haters sono diventati miei fan, per questo ho accettato la sfida di andare in Premier, dove non ero mai stato: la gente diceva che non ce l'avrei fatta ad avere successi in Inghilterra a 35 anni. So che giocatore sono, non devo dimostrare nulla: dovevo farlo al Malmoe e all'Ajax, non ora. Sono qui a LA perchè semplicemente l'ho voluto e so cosa poter dare: quando ero fermo sul letto dopo essere stato operato sentivo il mio corpo scuotersi dentro, volevo allenarmi. Solo i leoni possono far male a se stessi".